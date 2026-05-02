Германският канцлер няма да присъства на форума на Европейската политическа общност в Ереван

Следващата срещата на високо равнище на Европейската политическа общност (ЕПО) - форум, създаден през 2022 г. след руската инвазия в Украйна - която, ще се състои в Армения в понеделник, ще бъде без участието на германския канцлер - нещо, което ще се случи за първи път, предаде ДПА.

„Канцлерът (Фридрих Мерц) не може да предприеме пътуването поради други задължения“, заяви днес говорителка на правителството. Тя отбеляза, че Мерц е участвал в две от осемте срещи на високо равнище на ЕПО до момента и поддържа постоянен контакт с много от около 50-те участници в групата, пише БТА.

Основана по инициатива на френския президент Еманюел Макрон с цел „изграждане на по-голямо единство в рамките на Европейския съюз и други държави в региона“, първата среща на високо равнище на ЕПО се състоя в Прага.

Предшественикът на Мерц, Олаф Шолц, участва в пет срещи, а Мерц присъства на последните две в Албания и Дания миналата година.

Почти всички европейски страни, включително Украйна и Турция, ще участват в срещата. Русия и Беларус не са част от ЕПО, посочва ДПА.

На срещите не се вземат решения. Те служат по-скоро като платформа за неформален обмен между политическите лидери, отбелязва ДПА.