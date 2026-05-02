Задържаха заподозрян в Австрия по случая с отровата, открита в детска храна

456
Австрийската полиция задържа заподозрян по случая с отровата, открита в детска храна СНИМКА: Pixabay

Австрийската полиция е задържала заподозрян по случая с опита за изнудване на германския производител на бебешка храна „Хип“ (HiPP), пишат местни електронни медии, цитирани от БТА.

Става дума за 39-годишен мъж, съобщиха от Дирекцията на областната полиция в провинция Бургенланд. Подробности за мястото на задържането или произхода на мъжа не бяха оповестени поради съображения, свързани с разследването. 

Поради това засега не се разкриват подробности за личността му, обстоятелствата около задържането или следващите стъпки в разследването, заяви пред австрийското обществено радио и телевизия говорителят на полицията в Бургенланд Хелмут Марбан.

Заподозреният ще бъде настанен в затвора в Айзенщат, столицата на Бургенланд.

Според медийни информации мъжът е поискал от германския производител на бебешка храна два милиона евро. 

Криминалната полиция в Бургенланд води разследване от две седмици под ръководството на прокуратурата в Айзенщат във връзка с отровена бебешка храна. Бурканче, закупено от супермаркет в Айзенщат, е било иззето на 18 април, като било установено, че то е съдържало 15 микрограма отрова за плъхове. 

Все още трябва да се изясни какви биха били последиците за бебе от консумацията. По-конкретно се изследва как тази доза би повлияла на организма на малко дете и дали би могла да бъде смъртоносна. 

Разследването се води за умишлено застрашаване на обществената безопасност и опит за умишлено причиняване на тежка телесна повреда. Все още се очаква експертното заключение за токсичността на количеството в иззетото бурканче. 

Второ бурканче, продадено в същия супермаркет в Айзенщат, за което се предполага, че също е било манипулирано с отрова за плъхове, все още не е намерено. „Все още го издирваме, може би следващите стъпки ще хвърлят светлина върху случая“, е заявил Марбан. 

До момента в Австрия, Чехия и Словакия са иззети общо пет манипулирани бурканчета с бебешка храна преди да бъдат консумирани. 

 

