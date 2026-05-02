Украйна е свалила 220 дрона, а Русия около 150

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 220 от 227-те дрона, изпратени от Русия между 8 до 19 ч. днес (и българско време), обявиха Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, цитирани от Укринформ.

Над половината от тези безпилотни летателни апарати - 135, са били от тип "Шахед", се казва в изявлението, публикувано в Телеграм, пише БТА.

Попадения от седем ударни дрона са регистрирани на шест места, а отломки от свалени апарати са паднали на пет места.

Атаката продължава, като в украинското въздушно пространство все още има вражески дронове, допълниха украинските ВВС.

Четирима души са били ранени, когато руски дрон е ударил супермаркет в южния украински град Херсон днес, съобщиха междувременно от областната военна администрация, предаде още Укринформ.

Две жени и още толкова мъже, всички те - на по 50 и няколко години, са получили наранявания от средна степен. Те са настанени в болница, където им е оказвана медицинска помощ.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи, цитирано от ТАСС, за 146 свалени украински дрона само за 6 часа днес - от 14 ч. до 20 ч. (и българско време).

Опасност от безпилотни летателни апарати бе обявена в няколко руски региона.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове на практика всеки ден, като нападенията са особено интензивни през нощта. По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че през последната седмица Русия е атакувала страната му с около 1600 дрона, близо 1100 управляеми бомби и три ракети.