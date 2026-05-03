Шестима ранени при руски удари в Сумска област

Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което шестима души са били ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на председателя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров, пише БТА.

"Конотопски район. Врагът нанесе ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в Кролевец. Известно е, че шестима души са ранени. Три от ранените са приети в болница, два от тях са в тежко състояние", се посочва в изявлението.

Григоров съобщи също така и за атака, при която е бил поразен автомобил в град Путивъл. Предварителните данни сочат, че е ранено едно дете.