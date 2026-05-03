Босфорът край Истанбул ще бъде затворен днес заради яхтена регата

Босфорът край Истанбул ще бъде затворен днес за транзитно корабоплаване в двете посоки поради провеждане на яхтена регата, съобщи турският вестник „Джумхуриет", цитиран от БТА.

От 8:40 до 18:40 часа днес ще бъде преустановено транзитното корабоплаване на морските съдове в двете посоки в протока Босфора, който свързва европейския и азиатския бряг на мегаполиса Истанбул. Причината е провеждането на ветроходната регата "Хели Хансен" (Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race), която се организира от престижния турски частен университет „Бахчешехир" (Bahçeşehir University – BAU) в Истанбул, се посочва в съобщение, поместено на официалния сайт на Генералната дирекция за брегова охрана.

Регатата е включена в календара на Турската федерация по ветроходство през 2026 година. Организира се с участието на университета „Бахчешехир" в Истанбул, частен университет, основан през 1998 г. Счита се за един от най-реномираните и водещи частни университети в Турция.

Състезанието се провежда в Босфорския проток в Истанбул и се счита за важно събитие в света на ветроходството. Историята и произходът му са свързани с подкрепата на "Спорт Уъркс" (Sport Works), турския дистрибутор на марката "Хели Хансен" за морски спортове.

Днешното състезание за пролетната купа се счита и за показател за подготовката на турските ветроходци за най-старата и най-голяма ветроходна международна регата на страната за Купата на Босфора (Bosphorus Cup), която тази година ще се проведе за 25-и път в периода 17–19 септември.

Турция, която е заобиколена от три страни с морета, привлича любители на водните спортове от цял свят, отбелязва вестник „Джумхуриет". Купата на Босфора е едно от малкото състезания в света, които обхващат два континента – Европа и Азия.

Корабоплаването в Босфора ще бъде възстановено след приключване на състезанието в 18:40 часа, уточняват от турската Брегова охрана.