Израелската армия призова жителите на Южен Ливан да се евакуират

Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 километър в открити райони, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелската армия заяви, че провежда операции срещу шиитското въоръжено движение "Хизбула" вследствие на това, което описа като нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупреди, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на "Хизбула", може да бъде изложен на риск.

Израелските сили и "Хизбула" продължават да си разменят удари въпреки примирието, което е в сила от 17 април.

Настоящият конфликт между Израел и "Хизбула" започна на 2 март, когато групировката изстреля ракети към северната част на Израел - два дни след като САЩ и Израел атакуваха основния ѝ поддръжник - Иран. Израел нанесе стотици въздушни удари и започна наземни операции в Южен Ливан, като превзе десетки градове и села по граница.