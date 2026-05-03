Санкция от 150 евро в Гърция за шофьори без очила при код 01

Бойка Атанасова, Атина

Евро СНИМКА: pixabay

Шофьорите в Гърция, които са задължени да използват коригиращи зрителни средства, но не ги носят по време на управление, подлежат на санкция. Според действащите правила за движение по пътищата, нарушението се наказва с глоба от 150 евро.

Изискването важи за всички водачи, при които в шофьорската книжка е отбелязан код 01 – означаващ задължително носене на очила или контактни лещи. Мярката цели да гарантира по-добра видимост и по-висока безопасност на пътя.

Шофьорите трябва да разполагат и с резервен чифт очила в автомобила, в случай на повреда или загуба на основните.

Освен финансовата санкция, при установяване на нарушение може да бъде наложено и временно отнемане на шофьорската книжка за срок до 20 дни.

Експерти напомнят, че зрението е водещото сетиво при шофиране, като близо 30% от мозъка участва в обработката на визуална информация. Това прави добрата видимост решаваща за правилното възприемане на пътната обстановка и навременната реакция при риск. Доброто зрение е ключово за правилната реакция при шофиране и подценяването на този фактор значително увеличава риска от пътнотранспортни произшествия.

