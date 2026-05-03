Лили Иванова: Честита титла на любимия Левски

Гърция ограничава плажния бизнес, 251 обекта със забрана за шезлонги и чадъри

Бойка Атанасова, Атина

Плаж в Гърция СНИМКА: "24 ЧАСА"

Гръцките власти въвеждат строги ограничения върху използването на крайбрежни територии, като 251 плажни обекта попадат под пълна забрана за поставяне на шезлонги, чадъри и друга туристическа инфраструктура. Мярката засяга зони с висока екологична и ландшафтна стойност, където приоритет е опазването на природната среда.

Сред тях са южните и по-диви крайбрежия на Крит, както и редица защитени плажове в островната група Киклади. Подобни мерки засягат и части от Йонийски острови, където се срещат ценни екосистеми и редки видове.

Ограничения са въведени и за определени крайбрежни участъци в Халкидики, както и в райони на Пелопонес, известни със своята запазена природа и по-слабо развит туризъм.

Общото между тези зони е, че те попадат в категории с повишена защита, където целта е съхраняване на естествения облик на крайбрежието и ограничаване на човешката намеса.

Съгласно новите разпоредби, на тези плажове не се допуска изграждането на временни съоръжения, включително дървени настилки, както и всякаква форма на търговска експлоатация. Ограничени са и дейности, които биха могли да променят естествения облик на крайбрежието.

От Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция посочват, че целта на мерките е защита на чувствителни крайбрежни екосистеми, редки растителни и животински видове и съхраняване на природния пейзаж.

Допълнителни ограничения важат за плажовете, включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, където се прилага засилен режим на защита.

Решението е част от по-широка стратегия за устойчиво развитие на туризма в страната. Властите се стремят да ограничат натиска от масовия туризъм и да намалят негативното въздействие върху крайбрежните зони, особено на фона на климатичните промени.

Очаква се контролът по изпълнението на мерките да бъде засилен през активния летен сезон, като при нарушения ще се налагат строги санкции.

