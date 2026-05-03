Осъдиха българин за незаконна продажба на куче в Солун

Бойка Атанасова, Атина

снимка: pixabay, илюстративна

46-годишен българин беше осъден за незаконна търговия с домашни любимци, след като опитал да продаде куче на случайна минувачка на улицата. Инцидентът е станал в района на Ампелокипи, Солун. По време на делото в първоинстанционния наказателен съд обвиняемият е признат за виновен.

Съдът му наложи наказание от 15 месеца лишаване от свобода, което е заменено с парична санкция от 10 евро на ден. Освен това той трябва да заплати глоба от 5000 евро, както и административна санкция в размер на 4000 евро, наложена от гръцката полиция. Общият размер на финансовите наказания достига около 13 500 евро.

Случаят е разкрит след сигнал от две жени. Едната от тях разказа пред съда, че се усмихнала на кученцето, а мъжът веднага ѝ предложил да го купи. Първоначално тя помислила, че става дума за подарък, но той уточнил, че животното се продава, като дори предложил и друго „полицейско куче" срещу 200 евро.

Двете жени решили да съдействат на органите на реда, като закупили кучето за 90 евро и подали сигнал. Малко по-късно на място пристигнали полицаи, които задържали мъжа и открили част от парите.

По данни на разследването, това не е първо нарушение на обвиняемия, свързано с незаконна търговия с животни. В съдебната зала той не успял да даде ясно обяснение за произхода на кучето.

