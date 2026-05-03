Вулканът Майон във Филипините изригна, покри близките селища с пепел

Стълб от дим и скали се издигна в небето над вулкана Майон след изригването.

Най-активният вулкан във Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти, пише БТА.

Около 52 селища в околностите на вулкана Майон в провинция Албай в Биколски регион, на 330 километра югоизточно от столицата Манила, са били засегнати, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), позовавайки се на властите.

Властите съобщиха и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология предупреди обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава и изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила.

Учените подчертаха, че трябва да се спазва стриктно постоянната опасна зона с радиус 6 километра около вулкана.

В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения, включително 25 вулканични труса, уточниха от Филипинският институт по вулканология и сеизмология.

Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма.

Най-силното изригване е било през 1814 г., когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. През 1993 г. вулканът също изригва, като тогава отнема живота на 79 души.

