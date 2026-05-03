Съд и затвор за "ало" измамници в Ханя, между тях и българи

Полицията в Ханя на остров Крит разкри организирана престъпна група, извършвала телефонни измами по добре позната, но ефективна схема. Разследването показва, че извършителите системно са се насочвали към възрастни хора, които по-лесно се поддават на внушения и паника.

Измамниците, между които и българи, се представяли за служители на електроразпределителни дружества, полиция или медицински лица. В разговори убеждавали жертвите, че има спешен проблем като тежък инцидент с близък човек или необходимост от незабавно плащане за услуга. Целта била да предизвикат страх и бърза реакция.

След като спечелят доверието на жертвата, те давали инструкции парите или ценностите да бъдат оставени на определено място извън дома. Друг член на групата, изпълняващ ролята на „куриер", прибирал сумите, с което се избягвал пряк контакт между извършителите и потърпевшите.

Според властите групата е действала като добре организирана структура с разпределени роли, телефонни оператори, събирачи и шофьори. Установени са няколко случая на измами, като общата нанесена щета възлиза на десетки хиляди евро. Към момента са консатирани 7 измами (6 успешни) за около 62 000 евро.

От полицията предупреждават гражданите, особено възрастните хора, да не се доверяват на подобни телефонни обаждания и да проверяват информацията чрез свои близки или компетентните органи.

По закон измамата в Гърция се наказва със затвор до 10 години, но при утежняващи обстоятелства, като участие в организирана група, голям брой жертви и значителни финансови щети, наказанието може да достигне до 15 години лишаване от свобода. В подобни случаи съдът налага и сериозни глоби, както и конфискация на незаконно придобитото имущество.