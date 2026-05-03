САЩ върнаха на Гърция 26 древни артефакта, сред тях и мраморен торс на Асклепий

Службата за разследвания на вътрешната сигурност към Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ – HSI, в сътрудничество с партньорски институции, върна в Гърция 26 древни артефакта, конфискувани от американските правоохранителни органи.

Между върнатите експонати са 25 древни монети от древногръцкия, римския и византийския период, както и внушителен 500-килограмов мраморен торс на Асклепий, божеството на медицината и лечението в древногръцката митология.

Сред най-ценните върнати предмети се откроява златна монета от древния град Лампсак, сечена около 370 г. пр.н.е. На лицевата ѝ страна е изобразен Херкулес, а на обратната – крилатият кон Пегас.

Разследването показва, че монетата е била незаконно изкопана от иманяр, след което е преминала през няколко ръце в престъпната мрежа. Тя е била продадена на посредник, а впоследствие на ръководител на престъпна организация за сумата от 7000 евро.

Друг ценен артефакт е бронзова монета от IV век пр.н.е. от Македония. На лицевата страна е изобразена Персефона, а на обратната митологичното чудовище Хидра.

Разследването на Гръцката полиция установява, че монетата е била изкопана и незаконно изнесена от страната от същата престъпна организация, отговорна за трафика на златната монета от Лампсак. След износа ѝ от Гърция, артефактът е продаден на търг през 2009 г., а впоследствие отново предложен за продажба през 2017 г.

В крайна сметка монетата се появява в същата аукционна къща в Филаделфия, където е била проследена и иззета от американските власти, за да бъде върната като част от културното наследство на Гърция.

Артефактът е изнесен нелегално от Гърция към Германия, където опитът да бъде продаден на търг се проваля. По-късно монетата е изпратена в аукционна къща в Филаделфия, откъдето е проследена и конфискувана от американските власти.

По данни на HSI, културните ценности са открити в рамките на разследвания срещу незаконния трафик на антики, проведени съвместно с Митническа и гранична защита на САЩ, Федералното бюро за разследване и Държавния департамент на САЩ.

Връщането на артефактите е част от дългогодишен ангажимент за защита на гръцкото културно наследство. От 2007 г. насам HSI е върнала в Гърция над 200 културни ценности. Голяма част от тях са конфискувани в рамките на двустранното споразумение за защита на културните ценности между САЩ и Гърция, влязло в сила през 2011 г.

Очаква се върнатите артефакти да бъдат предадени на гръцките власти за съхранение и експониране, като част от националното културно наследство.