Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 249 от 268 руски дрона

Украйна СНИМКА: Pixabay

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 249 от общо 268 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атаки през изминалата нощ, предаде Укринформ, позовавайки на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна, пише БТА.

Военните съобщиха, че от 19,00 ч вчера (и българско време) Русия е започнала атака, използвайки балистична ракета "Искандер-М", изстреляна от руската Курска област, и 268 щурмови дрона от различен тип, включително дронове "Шахед", "Гербера", "Италмас" и други, от различни посоки: Курск, Шаталово (Смоленска област), Орел (Орловска област), Приморско-Ахтарск (Краснодарски край), Хвардийсе и Чауда (във временно окупирания Крим) и от временно окупираната украинска Донецка област, се посочва в изявлението.

Въздушната атака е била отблъсната от авиацията, частите за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, групите за борба с дронве и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

Към 08,00 ч тази сутрин предварителните данни сочат, че 249 дрона са били свалени или неутрализирани в различни част на Украйна.

Властите регистрираха удар от балистична ракета и 19 удара от дронове в 15 населени места, както и отломки от свалени безпилотни летателни апарати, паднали в населено място.

От своя страна, Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана е прехванала или унищожила 334 украински безпилотни летателни апарата над територията на страната, отбелязва ТАСС.

Дроновете са били свалени над Белгородска, Брянска, Воронжка, Калужка, Курска, Ленинградска, Нижегородска, Новгородска, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тверска и Тулска област, Подмосковието и на Кримския полуостров.

