Пенсионерите в Испания са по-богати от младите

Пенсионерите в Испания са по-богати от младите снимка: pixabay. илюстративна

Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на националната банка в страната показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца.

Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро.

На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава т. нар. икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора, съобщава БНР.

Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 г., пандемията от COVID-19 или войната в Украйна, доходите на младите хора са много по-уязвими - те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията.

Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на националната банка на Испания.

