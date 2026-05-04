Как Унгарецът стана повелител на украинските дронове

Бизнесменът и филантроп Роберт Бровди променя изцяло съвременния начин на водене на война

Роберт Бровди (позивна „Мадяр"), командир на украинските сили за безпилотни системи, е бивш бизнесмен и търговец на зърно, който отива доброволно на фронта в началото на войната.

Той е един от първите в украинската армия, които използват дронове за разузнавателни и ударни операции, и в крайна сметка е назначен за командващ новото подразделение на въоръжените сили. В скорошно интервю за Би Би Си Мадяр заявява, че 1500 до 2000 километра дълбоко в руската територия вече не е мирна тилова зона.

Бровди е етнически унгарец от Ужгород в Западна Украйна. Неговата позивна „Мадяр" ("Унгарецът") директно показва произхода му. Forbes Ukraine отбелязва, че името му е добре познато в бизнес средите. От 90-те години на миналия век той се занимава с предприемачество в различни сектори, включително търговия, недвижими имоти и държавния селскостопански сектор. Компаниите, свързани с него, са сред петте най-големи украински износители на зърно.

Бровди за кратко ръководи „Хлиб Инвестстрой", която се смята за една от най-скандалните компании по време на президентството на Виктор Янукович. Бизнесменът е топ мениджър в Държавната корпорация за храни и зърно (ДПЗЗ) по време на активното ѝ сътрудничество с Китай.

Под ръководството на Бровди компанията получава гарантиран от правителството заем от 1,5 милиарда долара от Китай, но не успя да изпълни изцяло задълженията си за доставка на зърно. Поради финансовата несъстоятелност на ДПЗЗ тежестта на погасяване на заема падна върху държавата. Slidstvo.Info твърди, че зърното е било продадено на Сирия, Етиопия, Иран, Сингапур и Хонконг, включително чрез швейцарската компания Grain Trading Group, която е била свързана с познат на Бровди.

Самият бизнесмен нарича работата си в ДПЗЗ „кратък и интересен опит", който опетнява репутацията му. „Улових малко ненужна пристрастност там", казва той пред Forbes. Не е обвинен официално по този случай.

Миналата година блогърът Володимир Бойко обвини Бровди в кражба на 1,5 милиарда долара китайски заеми. Мадяр отговори, заявявайки, че „няма контакт с китайските пари (по този заем - б.р.)". Той отказва да коментира „абсурдността" и призовава украинците „да не консумират пропагандата на Гьобелс".

Бровди също така разработва няколко проекта за развитие в родния си Ужгород, но някои от инициативите му в Закарпатска област са замразени с началото на пълномащабна война. От 2010 до 2015 г. той е член на Закарпатския областен съвет и ръководи местния клон на центристко-либералната партия „Фронт за промяна" на Арсений Яценюк.

Освен с бизнес Бровди се занимава с филантропия, културни инициативи и колекциониране на произведения на изкуството. Неговата фондация BrovdiArt подкрепя украински художници и организира техни изложби в чужбина.

Журналисти от BBC, които разговарят с Бровди, казват, че в момента той работи в таен подземен бункер, оборудван с най-новите технологии. Според авторите на статията стените на този бункер са изцяло покрити с екрани, излъчващи кадри на живо от пилоти на дронове от бойното поле. Подчинените на Бровди използват тези екрани, за да проверяват и преброяват вражеските загуби. Командният пункт е пълен също с ракетни корпуси и заловени руски дронове, както и с картини и скулптури на украински художници, твърди BBC.

Бровди се записва доброволно в украинските сили за териториална отбрана няколко седмици преди пълномащабното руско нахлуване в Украйна. „Всички разбираха, че войната е неизбежна по един или друг начин", казва той пред BBC. В самото начало на войната неговото подразделение евакуира цивилни от Ирпен, Буча и Бородянка.

Мадяр за първи път научава за потенциала на дроновете, когато е подложен на руски обстрел близо до Херсон. След това организира въздушно разузнаване на фронта и през май 2022 г. създава свое собствено подразделение за въздушно разузнаване. То става известно като „Птиците на Мадяр". Специализира се в използването на дронове за разузнаване, корекция на огъня, ударни операции и подкрепа на нападения.

По време на войната „Птиците на Мадяр" под командването на Бровди се издигат от малка група войници до отделен батальон. Те участваха в битки на ключови точки на фронта в областите Киев, Херсон, Донецк и Харков, включително битките за Соледар, Бахмут, Авдеевка, Старомайорско и Кринки.

В началото на 2024 г. поделението официално получава статут на 414-ти отделен батальон безпилотни летателни системи към морската пехота на Въоръжените сили на Украйна. Бровди става негов командир. През май 2025 г. Володимир Зеленски го удостоява със званието "Герой на Украйна", а месец по-късно го назначава за командир на Силите за безпилотни летателни системи на Въоръжените сили на Украйна.

Бровди е смятан за един от най-медийно ориентираните командири на Въоръжените сили на Украйна. Неговият телеграм канал, в който Мадяр редовно публикува видеоклипове на украински дронове, убиващи руски войници, и води отчет за вражеските жертви, има над 530 000 абонати.

Според командира Силите за безпилотни системи съставляват само 2% от украинската армия, но „унищожават около една трета от всички цели". Бровди оценява процента на загубите на неговия вид въоръжени сили на по-малко от 1% годишно.

В интервю за BBC той заявява, че украинските оператори на дронове имат задължението да убиват повече руски войници, отколкото Кремъл може да набере в армията си – тоест над 30 000 души на месец.

„Целта за жива сила е 30% от всички цели, поразени от Силите за безпилотни системи", казва Бровди. „В момента групата изпълнява тази цел на 34% – от целта от 30%. Всъщност 34% от всички цели са вражеска жива сила." Той твърди, че тези цели са изпълнени за четвърти пореден месец.

Бровди редовно съобщава за удари от „украинските птици" (както той нарича дроновете – б. р.) срещу цели в Русия, включително нефтопреработвателни заводи и инфраструктурата на тръбопровода „Дружба". В края на април украински дронове извършват серия от удари в Урал. Службата за сигурност на Украйна твърди, че е организирала атаки с дронове срещу нефтена инфраструктура в Перм. Бровди обаче твърди, че неговите части са отговорни за „разузнаване в бойна готовност" в Челябинск. Той също така писа в канала си за украинските удари в Туапсе.

На фона на украинските удари по тръбопровода „Дружба" и спирането на руските петролни доставки за Унгария,Будапеща забрани на Мадяр да влиза в страната. В отговор Бровди предложи на унгарския външен министър Петер Сиярто „да си натика санкциите в отзад".

В Русия Мадяр е осъден задочно на доживотен затвор. През март 2026 г. съд го признава за виновен в организирането на терористична атака, при която загива кореспондентът на Първи канал Анна Прокофиева. Общо руските власти обвиняват Бровди в 46 престъпления, включително „терористични атаки, довели до смъртта на цивилни и причинили значителни материални щети".