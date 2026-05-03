Зеленски: Украйна е поразила два танкера от "сенчестия флот" в близост до Новоросийск

2112
Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Украинските сили атакуваха два танкера от "сенчестия флот" във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на президента на Украйна Володимир Зеленски, пише БТА.

"Тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол - вече не е така", написа Зеленски. "Украинските способности за нанасянето на удари на далечни разстояния ще продължават да всестранно развивани - по море, във въздуха и на сушата".

По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър съобщи в публикация в "Телеграм" за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море.

Дрозденко посочи, че през изминалата нощ над Ленинградска област са били свалени над 60 дрона. След атаката срещу Приморск, основен център за износ на петрол, не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен, добави той.

