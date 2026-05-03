Потомци на македонски бежанци у нас пишат до ЕП: Томас Вайц внушава неясни изисквания към ЕС!

Oстра позиция до Европейския парламент и българските институции изпращат от Сдружението на потомците на бежанците и преселниците от територията на Северна Македония и приятели. Поводът е телевизионното участие на австрийския евродепутат от групата на Зелените и докладчик по напредъка на Република Северна Македония Томас Вайц в македонската Канал 5 на 29 април.

В интервюто той заявява, че е „необходима яснота какво Европейският съюз очаква от страната да изпълни". Според сдружението това твърдение не просто не отговаря на фактите, а изкривява реалността на преговорния процес и обслужва вътрешнополитически наративи в Скопие. От организацията подчертават, че условията към Северна Македония са ясно формулирани, публични и приети от самата страна. Те са заложени в преговорната рамка, одобрена от Съвета на ЕС в т.нар. френско предложение от 2022 г., както и в конкретните критерии за върховенство на закона, правата на човека и недискриминацията.

„Твърдението за липса на яснота е обективно невярно и фактически необосновано", се казва в позицията. Сдружението припомня, че само преди седмици самият Вайц е признавал липсата на напредък по ключови реформи, особено в съдебната система и върховенството на закона. Според тях твърдението му в телелвизията подменя на същината на проблема: от неизпълнени ангажименти към внушения за „неясни изисквания" от страна на ЕС.

Особено остро е поставен въпросът за т.нар. „двустранни отношения". Организацията напомня, че Северна Македония е приела ангажименти за добросъвестно изпълнение на двустранните договори, гарантиране на равноправието на българската общност и прекратяване на езика на омразата. Тези изисквания не са двустранен спор, а част от отношенията на страната с Европейския съюз като цяло.

От сдружението предупреждават, че подобни публични позиции подкопават доверието в обективността на докладчика, демотивират реформите и създават предпоставки за засилване на евроскептицизма в региона.

Позицията ще бъде изпратена до всички членове на Европейския парламент. В нея се отправя призив евродепутатите да отстояват универсалния характер на правата на човека и принципа на недискриминация, включително спрямо гражданите на Северна Македония, които се самоопределят като българи. Сдружението настоява също така за стриктно придържане към фактите и официалните документи на ЕС, както и за недопускане на политизиране на процеса.

Позицията е изпратенка и към българските институции да останат активни по казуса. Според организацията става дума не само за защитата на правата на българите в Северна Македония, но и за последователната позиция на България в рамките на ЕС.

В основата на спора стои приетата през 2022 г. преговорна рамка - т.нар. френско предложение, според която Скопие може да започне същински преговори едва след вписването на българите в конституцията и изпълнение на ангажиментите по двустранния протокол.

През 2025 г. в качеството си на докладчик Вайц предложи текстове, възприети от българските евродепутати като опит за ревизия на вече договорени условия. Той защити и тезата, че двустранните спорове не трябва да възпрепятстват разширяването на ЕС.

Български евродепутати отправиха и критики за липса на прозрачност, като посочиха, че Вайц е провеждал интензивни срещи с представители на правителството на Християн Мицкоски, докато диалогът с българската страна и с представители на македонските българи е бил ограничен. По техни твърдения, в хода на работата са били споделяни предварителни версии на компромисни текстове с представители в Скопие.

Ето и цялата позиция:

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ОТНОСНО: Публични твърдения, подкопаващи яснотата на условията за присъединяване на Република Северна Македония към ЕС

Уважаеми членове на Европейския парламент,

С настоящото изразяваме сериозна загриженост и категорично несъгласие с публичното твърдение на докладчика за Република Северна Македония в Европейския парламент, Томас Вайц, направено на 29 април в интервю за северномакедонската телевизия Канал 5 и впоследствие широко разпространено в медийното пространство, че „е необходима яснота какво Европейският съюз очаква страната да изпълни".

Подобно поведение грубо изопачава обективната реалност на преговорния процес и представлява съзнателно подвеждащо политическо внушение, което пряко обслужва вътрешнополитическите наративи на управляващите в Скопие, като същевременно прикрива липсата на реален напредък по поетите ангажименти – факт, който самият Томас Вайц ясно и недвусмислено признаваше в свои публични изяви само преди седмици.

С дълбока тревога обръщаме внимание върху следното:

1. Условията към Северна Македония са ясни, формализирани и публично известни

Европейският съюз прецизно е формулирал изискванията към Република Северна Македония чрез:

• преговорната рамка, одобрена от Съвета на ЕС;

• заключенията на Европейския съвет;

• ангажиментите, произтичащи от т.нар. „френско предложение" от 2022 г.;

• конкретни критерии, свързани с върховенството на закона, защитата на правата на човека и принципа на недискриминация.

Нещо повече, институциите на ЕС системно конкретизират тези изисквания чрез ясно дефинирани реформени приоритети, индикатори за напредък и обвързани със срокове мерки, включително такива, от чието изпълнение пряко зависи достъпът до европейско финансиране.

При тези обстоятелства твърдението за „липса на яснота" относно очакванията на Европейския съюз е обективно невярно и фактически необосновано.

2. Подмяна на същността: от неизпълнение към „неясни изисквания"

Публично известно е, че самият Томас Вайц нееднократно е заявявал, че в Република Северна Македония не се изпълняват ключови реформи, включително в областта на върховенството на закона и независимостта на съдебната система.

На този фон внушението, че проблемът се дължи на „неясни очаквания" от страна на Европейския съюз, представлява съществена подмяна на фактите, при която:

• реалният проблем – липсата на политическа воля за изпълнение на поетите ангажименти – се игнорира;

• публичният дискурс целенасочено се пренасочва към вменяване на отговорност на Европейския съюз.

Този тип реторика напълно съвпада с официалните позиции на управляващите в Скопие и на практика легитимира наратив, който отклонява вниманието от неизпълнението на ключови критерии по процеса на присъединяване.

Това е в пряко противоречие с основополагащия принцип на условност в политиката на разширяване на ЕС, както и с т.нар. merit-based approach (подход, основан на собствените заслуги/постигнат напредък), съгласно който напредъкът на всяка държава кандидат е изцяло обвързан с изпълнението на ясно определени критерии и поети ангажименти.

3. Подкопаване на доверието в процеса на разширяване

Подобни изказвания имат съществени негативни последици, тъй като:

• ерозират доверието в обективността и безпристрастността на докладчика;

• създават фалшив наратив, че условията за присъединяване са неясни или произволно формулирани;

• демотивират реалното провеждане на реформи, като прехвърлят отговорността за липсата на напредък върху Европейския съюз;

• създават предпоставки за засилване на евроскептицизма чрез внушение за неспособност на ЕС да прилага последователно собствените си критерии.

Вместо да изпълнява ролята си на инструмент за обективна оценка и отчетност, позицията на докладчика рискува да се превърне в политически щит за неизпълнение на поетите ангажименти, което косвено насърчава дестабилизиращи тенденции в региона.

4. Особено проблематичен контекст – т.нар. „двустранни въпроси"

Разглежданото изказване се вписва в по-широка линия, отново в унисон с наративите, прокарвани от Скопие, според които т.нар. „двустранни въпроси" следва да бъдат изключени от процеса на европейска интеграция.

Следва ясно да се подчертае, че Република Северна Македония е приела и ратифицирала преговорната рамка, поради което неизпълнението на произтичащите от нея ангажименти не представлява двустранен спор, а въпрос в отношенията на страната с Европейския съюз като цяло, т.е. с всички негови 27 държави членки.

В този смисъл изказването на Томас Вайц влиза в пряко противоречие със съдържанието на самата преговорна рамка, която изрично включва:

• задължение за добросъвестно изпълнение на двустранните договори и протоколите към тях;

• гарантиране на универсалните човешки права, включително правата на българската общност в Република Северна Македония, при условията на равнопоставеност с останалите конституционно признати общности;

• ефективни мерки за предотвратяване и преустановяване на езика на омразата.

С оглед на изложеното дотук заявяваме, че твърдението на Томас Вайц, че „не е ясно какво Европейският съюз очаква от Република Северна Македония", не представлява просто неточност.

То представлява политически внушен наратив, който:

• прикрива неизпълнението на поети ангажименти;

• обслужва вътрешнополитически интереси в Скопие;

• подкопава принципа на условност, върху който се гради политиката на разширяване на ЕС;

• създава предпоставки за засилване на евроскептицизма и насърчава дестабилизиращи тенденции в региона.

Поради изложеното призоваваме членовете на Европейския парламент:

• да отстояват последователно универсалния характер на правата на човека и принципа на недискриминация, включително по отношение на гражданите на Република Северна Македония, които свободно заявяват и отстояват своята българска идентичност;

• да се придържат стриктно към фактите и официалните документи на Европейския съюз;

• да защитават принципа на обективна и основана на факти оценка на напредъка;

• да не допускат политизиране на процеса чрез подвеждащи или селективни интерпретации.

Европейската интеграция е процес, основан на ясни, предварително определени критерии и на принципа на условност, а не на политически внушения или конюнктурни интерпретации.