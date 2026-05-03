Съобщено бе, че лидерът на Тайван Лай Циндъ пристигна в Свазиленд на 2 май с „личния самолет" на краля на Свазиленд. Журналист пита говорител на китайското Външно министерство за китайски коментар, посочва КМГ.

Говорител отговори, че само няколко часа след земетресението в Илан Лай Циндъ, без да се съобразява с благосъстоянието на населението на острова, тайно се качи на чуждестранен самолет и избяга от Тайван, разхищавайки щедро държавни средства и разигравайки фарс, наподобяващ „нелегално преминаване на границата", с което се превърна в международна посмешище и удължи списъка с позорните деяния на „самостоятелността на Тайван".

Говорител добави, че това отново показва, че принципът на „един Китай" вече е станал основният принцип на международните отношения и общият консенсус на международната общност. Каквото и да правят властите от Демократичната прогресивна партия, за да се сдружават с външни сили, това не променя факта, че Тайван е част от Китай. Китай призовава Свазиленд и други подобни държави да разберат историческите тенденции, да се приспособят към духа на времето и да не се излагат на опасност заради малцина сепаратисти в Тайван.