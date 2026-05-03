Преди 80 години Международният военен трибунал за Далечния Изток проведе колективен процес срещу японските военни престъпници от първа степен от Втората световна война, като изцяло разгледа многобройните престъпления на японския милитаризъм. Въпреки това Япония не само не проявява уважение към историята, но и ускорява своето движение по пътя на военното превъоръжаване, историческата ревизия и геополитическите провокации, коментира КМГ.

В анкета на CGTN 81,8% от участвалите интернет потребители по целия свят смятат, че японският исторически ревизионизъм и новият милитаризъм все повече се сближават, превръщайки се в реална заплаха за мира и стабилността в региона. Това заслужава висока бдителност от международната общност.

81,6% от анкетираните посочиха, че Токийският процес е потвърдил в правен план агресивния характер на Япония. 80,2% пък изразиха загриженост, че опитите на японските десни сили да подкопаят легитимността на Токийския процес ще нанесат сериозен удар върху основите на следвоенното международно право. 83% от анкетираните призоваха международната общност да обедини усилията си за защита на присъдите от Токийския процес и да проявява висока бдителност спрямо тенденциите към нов милитаризъм в Япония.

Анкетата беше публикувана на платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език и в рамките на 24 часа привлече общо 8114 участници.