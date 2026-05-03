Повечето германци смятат, че управляващата коалиция няма да изкара до следващите избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над половината хора в Германия смятат, че сегашната управляваща коалиция между лево-и десноцентристите няма да изкара до изборите през 2029 г., сочи публикувано днес проучване, цитирано от ДПА, пише БТА.

Изследването, направено от института ИНСА за таблоида "Билд ам зонтаг", показва, че 58% от запитаните са на мнение, че коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц няма да изкара. Обратното мислят около 24%, а 18% не могат да преценят.

Около три четвърти от над 1000 респонденти заявяват, че са недоволни от работата на кабинета, а на противоположния полюс са 16%.

Изследването е направено сред 1004 души от цяла Германия на 29 и 30 април.

Според друго проучване на ИНСА крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) има преднина от четири процентни пункта пред десноцентристкия блок на Мерц.

Подкрепата за АзГ е 28%, а за консервативния блок на Мерц – съставен от Християндемократическия съюз (ХДС) и баварския Християнсоциален съюз (ХСС) – 24%.

При Германската социалдемократическа партия (ГСДП) няма промяна в сравнение с предното издание на изследването от миналата седмица (14%). При опозиционните Зелени се отчита покачване с един пункт до 13%, а подкрепата за Левите остава на устойчиви равнища от 11%.

Изследването е направено сред 1207 избиратели в периода между 27 и 30 април.

Федералното правителство, съставено от ХДС, ХСС и ГСДП встъпи в длъжност преди по-малко от година. Мерц се закле като канцлер на 6 май миналата година.