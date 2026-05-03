Хонконг отвори за експлоатация нов инфраструктурен проект

Източният участък на обходния път „Фанлин" ще отвори за движение в неделя. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Първият мащабен транспортен инфраструктурен проект в Северния метрополис на Хонконг е завършен и ще бъде пуснат в експлоатация. Източният участък на обходния път „Фанлин" ще отвори за движение в неделя сутринта, след проведена официална церемония, съобщава КМГ.

Секретарят по развитието на правителството на Хонконг Бернадет Лин заяви, че това е само началото. По думите ѝ властите ще продължат да подобряват индустриалната структура, транспортната мрежа и условията за живот в района.

Тя подчерта, че развитието на Северния метрополис ще бъде съобразено с 15-ия петгодишен план, което подчертава стратегическото значение на проекта.

Източният участък на обходния път е с дължина около 4 километра и включва пътища на едно ниво, подлези и виадукти. Строителството започва поетапно през февруари 2020 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

