Пекин събира любители на джаза около почивните дни за 1 май

В пекинското предградие „Тайху" се утвърждава нов център за сценични изкуства, като по време на почивните дни около 1 май там се провежда шестото издание на местния джаз фестивал. Събитието събира над 330 музиканти от 11 държави и региони и се превръща във все по-значима международна платформа за джаз културата, съобщава КМГ.

Фестивалът надхвърля рамките на традиционните концерти. Той комбинира различни музикални стилове и насърчава сътрудничеството между артисти от различни жанрове. Участие взема и носителят на „Грами" Стив Смит, който свири съвместно с Тиендзинския симфоничен оркестър.

Организаторите отчитат и нарастващ интерес сред младата публика, включително много нови слушатели. В същото време технологиите навлизат все по-активно в музиката. На сцената се появяват хуманоидни роботи, а музиканти използват изкуствен интелект и електронни ефекти. Това разширява възможностите на джаза и привлича по-широка аудитория.