Тръмп: САЩ ще намалят значително военното си присъствие в Германия

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ значително ще намалят военното си присъствие в Германия, с което изостри спора с канцлера Фридрих Мерц. Всичко това се случва на фона на стремеж на републиканеца да ограничи американския ангажимент към европейската сигурност, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

В петък Пентагонът първоначално съобщи, че ще изтегли около 5000 войници от Германия, но когато вчера беше помолен да коментира причината за този ход, Тръмп не даде обяснение и каза, че предстои още по-голямо намаляване на военния контингент във Федералната република.

„Ще съкратим много рязко. И съкращаваме много повече от 5000", каза Тръмп пред репортери във Флорида.

По-рано вчера германският министър на отбраната, изглежда, прие спокойно новината, че 5000 американски войници ще напуснат страната му.

Борис Писториус заяви, че изтеглянето, с което Тръмп заплашва от години, е очаквано, и каза, че европейските държави трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. Той обаче подчерта и че сътрудничеството в сферата на сигурността е от полза и за двете страни в трансатлантическото партньорство.

„Присъствието на американски войници в Европа, и особено в Германия, е в наш интерес и в интерес на САЩ", каза Писториус в интервю за ДПА.

Планираното изтегляне срещна съпротива и от двете партии в Конгреса във Вашингтон – демократите веднага разкритикуваха решението, а републиканците изразиха опасения, че то ще даде „погрешен сигнал" на руския президент Владимир Путин, чиято пълномащабна инвазия в Украйна наскоро навлезе в петата си година.

До хода на Тръмп се стига в момент, когато той е разгневен от европейските съюзници за нежеланието им да се присъединят към съвместната му военна кампания с Израел срещу Иран, посочи АП. Той нападна лидери като Мерц, испанския премиер Педро Санчес и британския премиер Киър Стармър.

Миналата седмица Мерц разкритикува войната в Иран, като каза, че САЩ са „унижавани" от иранското ръководство и посочи липсата на стратегия на Вашингтон.

Изтеглянето на 5000 войници от Германия би представлявало около една седма от 36 000 американски военнослужещи, разположени на нейна земя. Пентагонът не даде повече подробности за това кои части или операции ще бъдат засегнати.

Според военното ведомство на САЩ изтеглянето на 5000 войници трябва да се извърши през следващите шест до дванадесет месеца. По време на първия си мандат Тръмп заяви, че ще изтегли 9500 войници от Германия, но не започна процеса, а президентът демократ Джо Байдън официално спря планираното изтегляне скоро след като встъпи в длъжност през 2021 г.

В по-общ план, в Европа обикновено са разположени между 80 000 и 100 000 американски военнослужещи – в зависимост от операциите, ученията и ротациите. САЩ увеличиха военното си присъствие в Европа, след като Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна през февруари 2022 г. Съюзници в НАТО като Германия повече от година очакват именно тези войски да бъдат първите, които ще напуснат.

В четвъртък Доналд Тръмп спомена и възможно намаляване на американските сили в Италия и Испания. В края на 2025 г. двете страни имаше съответно 12 662 и 3814 американски войници според официални данни, отбеляза Франс Прес.

В коментара си за ДПА Писториус заяви: „Ние, европейците, трябва да поемем по-голяма отговорност за сигурността си", като същевременно подчерта неотдавнашните усилия на Германия да укрепи въоръжените си сили, да ускори обществените поръчки и да развива инфраструктурата.

Говорителката на НАТО Алисън Харт написа вчера в Екс, че трансатлантическият алианс „работи със САЩ за изясняване на подробностите около решението им за тяхното военно присъствие в Германия".

„Тази промяна подчертава необходимостта Европа да продължи да инвестира повече в отбрана и да поеме по-голям дял от отговорността за общата ни сигурност", добави тя, като отбеляза „напредъка" към целта съюзниците в НАТО да инвестират по 5% от икономическия си продукт в отбрана.

Повечето американски войници в Германия са от сухопътните войски и военновъздушните сили.

Германия е домакин на няколко американски военни обекта, включително щабовете на Европейското и Африканското командване на САЩ, авиобазата Рамщайн и медицински център в Ландщул, където бяха лекувани ранени от войните в Афганистан и Ирак. Във Федералната република са разположени и американски ядрени ракети.

Решението на Пентагона означава, че една цяла бригада ще напусне Германия, а планираното за по-късно тази година разполагане на батальон за далекобойни огневи средства ще бъде отменено, отбеляза Ройтерс.

Изтеглянето вероятно би имало ограничено въздействие върху бойната мощ, но „от гледна точка на посланието за ангажимента на САЩ то е нещо съвсем различно", каза американски служител в сферата на отбраната, цитиран от АП.

Единствената постоянна бригадна бойна група в Германия е 2-ри бронетанков полк, наред с авиационна бригада и други активи, и се смята, че тя има важна роля за способността на САЩ – и на НАТО – да възпират заплахи.

След светкавичната реакция от страна на демократите в петък председателите републиканци на двете ресорни комисии по въоръжените сили в Конгреса заявиха вчера, че са „много обезпокоени" от изтеглянето на войските.

Сенаторът Роджър Уикър от Мисисипи и конгресменът Майк Роджърс от Алабама казаха, че решението може да „подкопае възпиращия потенциал (САЩ и НАТО в Европа) и да даде погрешен сигнал на Владимир Путин".

Уикър и Роджърс заявиха, че всяка значителна промяна във военното присъствие в Европа изисква разглеждане и съгласуване в Конгреса.

„Очакваме през следващите дни и седмици министерството да влезе във връзка със съответните ресорни комисии на (Конгреса) и да обсъди с тях това решение, както и последиците му за възпиращия потенциала на САЩ и за трансатлантическата сигурност", казаха те в съвместно изявление.

Те добавиха, че Германия се е вслушала в призива на Тръмп да поеме по-голям дял от тежестта на разходите за отбрана в Европа, като същевременно е предоставила на американските сили достъп до своите бази и въздушно пространство във войната срещу Иран.

След края на Студената война американското присъствие в Германия значително намаля, но остава от централно значение за сигурността на страната на фона руската заплаха след нахлуването в Украйна, като същевременно осигурява хиляди работни места и договори за изпитващата затруднения германска икономика, отбеляза Франс Прес.

Освен това Тръмп обвини Европейския съюз, че не спазва търговското си споразумение със САЩ, и обяви планове идната седмица да увеличи до 25% митата върху леките коли и камионите, произведени в блока – ход, който би нанесъл особено тежък удар на Германия, голям производител на автомобили. АФП отбеляза, че процесът по ратификация на споразумението все още не е приключил в блока от 27 държави.

ЕС „изпълнява поетите ангажименти в съответствие с установените законодателни практики, като държи американското правителство напълно информирано през целия процес", заяви делегацията му във Вашингтон в отговор на запитване на АФП.

Ако САЩ не спазят своята част от споразумението, добави тя, „ще запазим отворени всички опции, за да защитим интересите на ЕС".

Подобни американски допълнителни мита биха довели до „огромни разходи за германската и европейската автомобилна индустрия, която вече е изправена пред много трудни условия", заяви вчера председателката на германското автомобилно лоби ФДА Хилдегард Мюлер, като призова „спешно за деескалация и започване на преговори час по-скоро".