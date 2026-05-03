Иран екзекутира мъж, осъден за убийството на служител на реда при безредиците през 2022 г.

Иран екзекутира мъж, осъден за участие в убийството на служител от силите за сигурност, предаде Ройтерс, позовавайки се на информационната агенция на иранската съдебна власт Мизан, след като Върховният съд потвърди присъдата му в края на 2025 г., пише БТА.

Обвиняемият, идентифициран като Мераб Абдолазаде, беше описан като един от основните виновници за смъртта на служителя от силите за сигурност Абас Фатемиех, убит през 2022 г. по време на протестите в цялата страна, предизвикани от смъртта в полицейски арест на Махса Амини.

В публикацията на Мизан се посочва, че обвиняемият е признал, че е нападнал служителя. Действащата от САЩ неправителствена организация "Активисти за правата на човека в Иран" (Human Rights Activists in Iran) цитира информиран източник, според когото Абдолазаде е бил подложен на изтезания с цел да бъде принуден да се признае за виновен.