Илияна Йотова пристигна в Ереван

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

Заместник министър-председателят на Армения Тигран Хачатрян посрещна президента Йотова на летище Звартноц.

Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов "Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа".

Държавният глава ще се срещне днес с арменския президент Вахагн Хачатурян и министър-председателя Никол Пашинян.

