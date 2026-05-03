Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

Заместник министър-председателят на Армения Тигран Хачатрян посрещна президента Йотова на летище Звартноц.

Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов "Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа".

Държавният глава ще се срещне днес с арменския президент Вахагн Хачатурян и министър-председателя Никол Пашинян.