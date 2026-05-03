Марко Рубио ще посети Ватикана и Италия на 7 и 8 май

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Ватикана и Рим идната седмица, пише италианският в. „Кориере дела сера". Визитата му ще бъде направена няколко седмици след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува едновременно лидерството на папа Лъв Четиринадесети и на италианския премиер Джорджа Мелони.

Критиките на Тръмп срещу папата дойдоха след призиви на папата за мир по света, в частност в Иран и след критики на папата срещу лидери, които разпалват войни по света. В упреците си по адрес на Лъв Четиринадесети, който е първият папа от САЩ, Тръмп намекна, че той е бил избран за глава на Римокатолическата църква от конклава, само защото конклавът е искал да се хареса на американския държавен глава. Тръмп също така нарече Лъв Четиринадесети "слаб по отношение на борбата с престъпността" и "ужасен по отношение на външната политика".

Критиките на Тръмп срещу Мелони и Италия в по-общ план дойдоха, след като Мелони защити папата, суспендира споразумението за отбраната с Израел, който е съюзник на САЩ и отказа използването на италиански бази за бойни операции на САЩ в Иран.

След този разрив в отношенията на САЩ с Ватикана и с Италия анализатори предположиха, че с „ремонт" на двустранните връзки ще се заеме или Марко Рубио, или вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Рубио ще бъде във Ватикана на 7 април и в Рим на 8 април. Във Ватикана той ще се срещне с ватиканския държавен секретар, кардинал Пиетро Паролин. Засега не е ясно дали папа Лъв Четиринадесети ще поиска да приеме на аудиенция дипломат номер едно на САЩ, отбелязва „Кориере дела сера".

Визитата на Рубио във Ватикана ще бъде ден преди Лъв Четиринадесети да отбележи една година от избирането му от конклава начело на Римокатолическата църква.

На 8 април в Рим Марко Рубио ще се види с дипломат номер едно на Италия Антонио Таяни и с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето. Засега не е ясно дали ще има среща с Мелони. Според запознати източници Рубио искал да разговаря с нея.

От няколко седмици посланикът на САЩ в Рим Тилмън Фертита и посланикът на Италия във Вашингтон Марко Пероначи работят дискретно по възстановяване на моста между Рим и Вашингтон, "взривен" от критиките на Тръмп по адрес на Мелони, отбелязва „Кориере дела сера". Последните нападки на американския лидер срещу Италия бяха отправени на 30 април. Той каза тогава, че обмисля възможност да изтегли американските военни, намиращи се в бази в Италия и Испания, защото двете страни не са му помогнали във войната в Иран, пише АНСА.

Италия изрази готовност да прати два миночистача в Ормузкия проток за разчистване на мините там, но едва когато има траен мир в региона, припомня агенцията.