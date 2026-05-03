Отбелязват 3 години от масовата стрелба в белградско училище

Отбелязването на третата годишнина от трагедията в Основно училище "Владислав Рибникар", където ученикът К.К. с огнестрелно оръжие уби девет деца и охранителя на училището, започна тази сутрин в Белград пред училището със събиране на семействата и приятелите на загиналите, ученици и граждани, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Денят на възпоменание започна в 8,40 часа местно време (9,40 българско) с минута мълчание, а семействата на убитите първи запалиха свещи, оставиха венци и цветя и се записаха в книгата за спомени, за да отдадат почит на загиналите.

На входа на училището е поставена плоча със снимките и имената на загиналите и с изписана датата, на която се е случила трагедията.

Част от главната улица "Крал Милутин" в Белград е затворена за движение и е превърната в "Пространство на тишината", където гражданите могат да запалят свещи, да оставят цветя и да се запишат в книгата за спомени през целия ден.

Медиите в Сърбия в 8:41 часа местно време прекъснаха програмата си за една минута в памет на убитите в трагедията, с надпис "3 и 4 май – дни на спомен за жертвите на масовите убийства. Помним."

За гражданите и всички, които искат да отбележат годишнината от трагедията, е осигурена възможност да се запишат в книгите за спомен през целия ден пред входа на училището, а записването на послания, посветени на загиналите, започна от ранно утро.

В Белград днес ще се организират арт работилници под името "Следа от безкрая в Градината на добродетелите", в които могат да участват всички желаещи. Също така от 8:40 до 20:00 часа ще се обособи "Пространство на спомена" – програма и артистични събития, посветени на загиналите.

Правителството на Сърбия взе решение през 2024 г. да обяви 3 и 4 май за Дни на спомен за жертвите на масовите убийства, които са се случили в Основно училище "Владислав Рибникар" в Белград и в Ораше и Дубона няколко дни по-късно, като е предвидено тези дни да се отбелязват всяка година. В основните и средните училища в Сърбия от 4 до 8 май се отбелязва Седмица на спомена и единството.

Момчето К.К., което преди три години застреля няколко свои съученици и охранител, но бе малолетно към датата на престъплението и не носи наказателна отговорност, към момента се намира в психиатрична болница. Неговите родители бяха осъдени на първа инстанция на дългогодишни затворнически присъди, но Апелативният съд в Белград отмени тази присъда и нареди на Висшия съд в Белград да проведе ново дело.

На 3 май, малко преди 9 ч. в училището, което посещаваше, К.К. на място уби първо охранителя, дежурните ученици, а след това влезе в своя клас, където продължи да стреля.

На място тогава загинаха осем ученици и охранителят, а едно момиче по-късно почина от раните си. Тогава К.К. рани още петима ученици и учителка по история.