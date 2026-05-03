Туск: Засега няма сигнали, че сили на САЩ ще бъдат прехвърлени от Германия в Полша

Премиерът на Полша Доналд Туск СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Полша не е получавала сигнали, че предвидените за изтегляне от Германия американски сили може да бъдат прехвърлени не обратно в САЩ, а на полска земя, съобщи премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Към момента не разполагаме с подобни сигнали", каза полският лидер, помолен да коментира дали Вашингтон е дал знак, че войниците може да бъдат базирани на източния фланг на НАТО, вместо да бъдат връщани в САЩ.

В петък Пентагонът съобщи, че планира да намали американския военен контингент в Германия с 5000 войници, а вчера президентът Доналд Тръмп каза, че броят ще бъде дори още по-голям.

Берлин определи хода като очакван и изтъкна, че така или иначе са взети мерки за укрепване на военния потенциал на Бундесвера.

НАТО коментира, че в момента работи със САЩ за изясняване на подробностите около планираното изтегляне на части.

