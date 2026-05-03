Наблюдатели на птици купиха "Гората на славеите" в Сърбия, за да я предпазят от изсичане

В Сърбия група за наблюдение на птици купи парцел от 20 декара, наречен „Гората на славеите", за да го предпази от изсичане на дърветата, пише Асошиейтед прес в репортаж от Североизточна Сърбия, цитиран от БТА.

Парцелът е рядко срещано кътче с гъста растителност в равнинния, земеделски регион на Сърбия. Местно дружество за защита и изучаване на птиците купува земята миналата година чрез „краудфъндинг" (набиране на малки суми пари от голям брой хора за финансиране на проекти, бизнеси или лични каузи), за да съхрани гората и да даде пример за опазване на околната среда.

„Тази гориста местност беше частна собственост и видяхме, че е обявена за продажба", каза пред Асошиейтед прес представителят на дружеството Урош Стоилкович, добавяйки, че дърветата вероятно щяха да бъдат изсечени, ако някой друг беше купил земята.

„Стойността на дървесината е по-висока от цената на земята", каза Стоилкович. „По този начин я защитихме."

Успехът на инициативата се разглежда като знак за нарастващ интерес към опазването на природата сред хората в Сърбия, тъй като страната се сблъсква с екологични проблеми – от замърсяване на въздуха и реките и управление на отпадъците до строителство с цел печалба, което заплашва зелените площи, особено в големите градове.

Властите се ангажираха да засилят грижата за околната среда като част от кандидатурата на страната за членство в Европейския съюз, но природозащитни групи предупредиха, че в действителност е направено малко.

„Гората на славеите" е дом на разнообразни видове птици и животни, които процъфтяват в нейната влажна среда, обясни Стоилкович. Новите собственици сега планират да направят списък на растенията и животните там, като същевременно запазят гората такава, каквато е.

Покупната цена от 8000 евро беше събрана за по-малко от месец, а стотици хора продължават да даряват средства, които ще бъдат използвани за работа на терен или за закупуване на допълнителни земи, каза Наташа Янчич, която участваше в кампанията.

„Поотделно не можем да направим много, но като активна и стабилна общност можем да постигнем много", поясни Янчич.

Създадено преди около 30 години като малка група, състояща се само от експерти, Дружеството за защита и изучаване на птиците се превърна в общност от любители на природата, което е още едно доказателство за нарастващия интерес към околната среда, каза Янчич.

Само 20 декара под защита няма да променят много в по-голям мащаб, но това е добра първа стъпка, добави Стоилкович.

„Всяко село или градче трябва да има своя собствена „Гора на славеите", за да се постигне кумулативен ефект", каза той. „Важно е да се започне отнякъде."