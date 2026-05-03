Ердоган разговаря с номинирания за премиер на Ирак Али аз Зайди

Турският президент Реджеп Ердоган проведе телефонен разговор в събота с номинирания за премиер на Ирак Али аз Зайди, като го поздрави за номинацията и изрази увереност, че той бързо ще състави приобщаващо, балансирано и стабилно правителство, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Ердоган каза, че Турция е дала значителен тласък на тясното си сътрудничество с Ирак на стратегическо и институционално равнище, като добави, че Анкара има за цел да развие още повече отношенията през предстоящия период.

Ердоган подчерта, че Турция е решена да задълбочи сътрудничеството в ключови области, включително проекта за Пътя на развитието, борбата с тероризма, отбранителната индустрия, енергетиката и транспорта.