ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жертвите след стрелбата в училище в турския град К...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22777746 www.24chasa.bg

Ердоган разговаря с номинирания за премиер на Ирак Али аз Зайди

776
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: Снимка: Twitter/@bosunatiklama

Турският президент Реджеп Ердоган проведе телефонен разговор в събота с номинирания за премиер на Ирак Али аз Зайди, като го поздрави за номинацията и изрази увереност, че той бързо ще състави приобщаващо, балансирано и стабилно правителство, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Ердоган каза, че Турция е дала значителен тласък на тясното си сътрудничество с Ирак на стратегическо и институционално равнище, като добави, че Анкара има за цел да развие още повече отношенията през предстоящия период.

Ердоган подчерта, че Турция е решена да задълбочи сътрудничеството в ключови области, включително проекта за Пътя на развитието, борбата с тероризма, отбранителната индустрия, енергетиката и транспорта.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)