Водещият всекидневник в Коста Рика осъди откази на визи от страна на САЩ

Коста Рика флаг Снимка: Pixabay

"Насион", водещият всекидневник в Коста Рика, съобщи, че САЩ са анулирали визите на няколко души от ръководството му и нарече ситуацията „безпрецедентна", предаде АФП, цитирана от БТА.

Това съобщение удължава списъка с анулирани визи на политически опоненти на президента Родриго Чавес, отбелязва агенцията. Миналата година бившият костарикански президент и носител на Нобелова награда за мир Оскар Ариас също осъди решението на Вашингтон да му отнеме разрешение за влизане в страната.

Съветът на директорите на „Насион" - издание, основано преди 80 години - посочи в комюнике, че е „узнал за анулирането от САЩ на визите на няколко свои членове", без да уточни колко.

Макар да признава правото на САЩ да „определят условията за влизане на своя територия", съветът подчерта, че става дума за „безпрецедентен" акт срещу „общоинформационен и независим вестник".

Според „Насион" никой от засегнатите ръководители не е получил „официално обяснение".

„Тези действия при никакви обстоятелства няма да променят" неговия „ангажимент, нито независимото упражняване на журналистиката", увери изданието.

Родриго Чавес вече е наричал критични медии „престъпна преса", включително „Насион", която е обвинявал в „клевета".

Родриго Чавес, близък съюзник на правителството на Доналд Тръмп, трябва да предаде властта следващия петък на Лаура Фернандес, която е от същата партия и обещава да продължи миграционните споразумения за приемане на хора, експулсирани от САЩ.

Свободата на печата в Коста Рика се влоши при неговото управление, според международни организации като „Репортери без граници".

Родриго Чавес заздрави връзките си с Доналд Тръмп, като включи Коста Рика в „Щита на Америките" – група латиноамерикански страни, съюзени с американския президент от Републиканската партия за военна борба срещу наркотрафика.

