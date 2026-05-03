Жертвите след стрелбата в училище в турския град Кахраманмараш вече са 10

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина още едно дете от ранените в стрелбата в училище в турския град Кахраманмараш, където на 15 април т.г. 14-годишен ученик откри огън и уби осем ученици и един учител и рани 17 души, съобщи частната информационна агенция „Ихляс хабер ажансъ", цитирана от БТА.

Единайсетгодишната Алмина Агаоглу бе сред тежко ранените, с два куршума в главата, и спешно бе настанена в болница. Въпреки положените усилия от лекарите, не успяха да спасят живота ѝ. Момичето стана десетата жертва на нападението.

На 15 април т.г. в средното училище „Айсер Чалък" в град Кахраманмараш, Югоизточна Турция, 14-годишният ученик от осми клас в същото училище Иса Арас Мерсинли откри огън с няколко оръжия в две класни стаи на петокласници, където уби общо девет души – осем ученици и един учител.

Нападателят бе намерен мъртъв заедно с оръжията.

Според показанията на бащата, бивш отговорен полицейски служител, който бе арестуван, оръжията, с които синът му е стрелял срещу съучениците си, са негови.

След инцидента занятията в училището бяха преустановени. Учениците и учителите от средната степен продължават занятията в средното училище „Шехит Тебернуш Йозлер". Учениците в предучилищна възраст продължават занятия в детска градина „Ширинлер", посочва вестник „Йени Шафак".

След трагичния инцидент бяха предприети допълнителни мерки за сигурност в училищата.

Разследването продължава.

Четирима ръководни служители в системата на образованието и сигурността бяха отстранени от длъжност, докато тече разследването.