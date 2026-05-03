ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еди Рама: Албания си осигурява дългосрочни доставк...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22778009 www.24chasa.bg

Путин ще се срещне на 9 май с Лукашенко и Фицо

1188
Владимир Путин Снимка: Снимка: Архив

Руският президент Владимир Путин ще има двустранни срещи с чуждестранни лидери в Деня на победата - 9 май, включително със словашкия премиер Роберт Фицо и с беларуския си колега Александър Лукашенко, които ще присъстват на парада в Москва по случай празника. Това обяви днес журналистът от руската държавна телевизия "Россия-1" Павел Зарубин, цитиран от ТАСС, пише БТА.

9 май "ще бъде натоварен работен ден. Ще има двустранни срещи с гостите, които ще бъдат с нас", каза, от своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в предаването на Зарубин "Вести".

След като партията на премиера Виктор Орбан загуби парламентарните избори в Унгария миналия месец, Фицо е смятан за най-проруския лидер в Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.

Вчера словашкият премиер, който поддържа близки отношения с Путин, обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев, но не посочи точна дата.

Владимир Путин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)