Жител на Хага е заподозрян в заговор за убийството на две холандски принцеси, съдят го на 4 май

33-годишен жител на Хага вероятно ще бъде съден по обвинения в заговор за убийството на две от холандските принцеси – престолонаследницата, 22-годишната Катарина-Амалия, и по-малката й сестра, 20-годишната Алексия. Заподозреният трябваше се яви в съда на 4 май, според таблоида Algemeen Dagblad, позовавайки се на прокуратурата на страната.

Заподозреният е планирал убийството през февруари 2026 г. в Хага, града, където се намира работният дворец на крал Вилем-Александър. Конкретността на плана за убийството и мотивът на заподозрения са неизвестни.

У задържания са открити две брадви. Върху тях бяха издълбани няколко думи: „Алексия" (името на една от принцесите), „Мосад" (името на израелското разузнаване) и „Зиг Хайл" (нацистки поздрав). У него беше намерено и парче хартия, върху което на ръка са написани имената на принцесите Амалия и Алексия, както и думата „Bloedbad" („клане" на нидерландски).

Както съобщава местната телевизия NOS, прокуратурата в Хага не разкрива подробности за заподозрения. Говорител на прокуратурата само заяви, че той е „уязвима" личност. Адвокатът му заяви, че защитата е решила да не предоставя допълнителна информация на медиите.

Амалия е получавала заплахи преди това. Според Algemeen Dagblad през 2020 г., когато принцесата е била на 17 години, тя е била принудена да се укрива, след като някой си Ваутер Г. (фамилията му е името е променено) я е заплашил с насилие, включително сексуално. Заподозреният е бил задържан и освободен след четири години принудително лечение малко преди 21-ия рожден ден на Амалия.

През ноември 2023 г. 40-годишният Мохамед Е. е арестуван в Нидерландия по подозрение, че е отправял заплахи пък към принцеса Амалия. Малко преди това крал Вилем-Александър и кралица Максима обявяват, че най-голямата им дъщеря не може да живее в студентско жилище в Амстердам.

През 2023 г. Амалия разкрива, че преминава през много труден период и й липсва нормалният живот. По-късно става ясно, че престолонаследницата е живяла и учила в Мадрид повече от година. След това благодарение на предприетите действия тя успява да се върне в родината си според източници на NOS. Конкретните мерки, за които става въпрос, са неизвестни.

Преди около месец престолонаследницата Амалия се е присъединила към Кралските военновъздушни сили като ефрейтор, става ясно от изявление на Министерството на отбраната.

Беше отбелязано, че принцесата Оранска е получила отличителните знаци на частта си и вече е започнала служба. Преди това е била стажант в офиса на Министерството на отбраната в Хага, а през януари е завършила основното си военно обучение в Колежа по отбрана, където е изучавала основите на боравенето с оръжия и навигацията.

Министерството също така отбелязва, че кралят на Нидерландия Вилем-Александър е служил във флота и има квалификация като пилот от транспортните военно-въздушни сили. Съпругата му, кралица Максима, е резервист в армията след завършване на съответното обучение.