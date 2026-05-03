Организацията за сигурност и сътрудничество: Насилието над жени - заплаха в Босна и Херцеговина

Фемицидът остава много сериозна и постоянна заплаха в Босна и Херцеговина, заяви мисията в Сараево на Организацията за сигурност и сътрудничество е Европа (ОССЕ), цитирана от босненската телевизия БХРТ, пише БТА.

Поводът за изявлението на ОССЕ е убийството на жена на 1 май 2026 година в Сараево. ОССЕ определиха трагедията като "тревожно напомняне, че насилието, основано на пола, и най-крайната му форма – фемицидът – остава много сериозна и постоянна заплаха в Босна и Херцеговина".

"Най-остро осъждаме последния случай на фемицид, който се случи в Сараево, и изразяваме най-искрени съболезнования на семейството и приятелите на жертвата. Призоваваме отговорните органи за бързо, задълбочено и прозрачно разследване", посочиха от мисията. „Последният случай на фемицид ясно показва, че има спешна нужда от засилване на мерките за превенция, включително ранна оценка на риска, ефективни и внимателно следени мерки за защита на жените в риск и координирани действия на институциите при всички сигнали за домашно насилие и насилие, основано на пола."

Те подчертаха, че ефективната превенция на насилието над жени изисква не само подзаконови актове, които са в съответствие с човешките права, но и конкретно и систематично прилагане, което превръща законовите рамки в пряка и ефективна защита на жертвите.

„Призоваваме за ефективни съдебни процеси и справедливи наказания и други мерки срещу извършителите", посочиха още от мисията на ОССЕ в Босна.