Израелски съд удължи с още два дни ареста на активисти от "Флотилията за Газа"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелски съд продължи с още два дни мярката за неотклонение "задържане под стража" на испански и бразилски активист от спряната от въоръжените сили на Израел "Флотилия за Газа", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Съдът продължи срока на задържането им с два дни", каза пред АФП Мириам Азем от израелската правозащитна организация "Адала". Тя добави, че израелските власти да бъде увеличен с четири дни срокът на задържа на испанеца Саиф Абу Кешек и бразилеца Тиаго Авила.

Испания междувременно отново поиска "незабавното освобождаване" на Кешек, съобщи още АФП.

Министерството на външните работи подчерта, че Кешек е "незаконно задържан" от израелските власти.

Тойе бил придружаван на заседанието на съда в израелския град Ашкелон, северно от ивицата Газа, от испанския консул в Тел Авив.