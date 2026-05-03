Археолози откриха кръгла обществена баня и римска вила в Александрия

Останките на кръгла обществена баня от късния птолемейски период и римска вила с мозаечни подове в квартал „Мохарам Бек", откриха египетски археолози в централната част на Александрия, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, предаде БТА.

Обектът онагледява цялостния модел на развитието на архитектурата на жилищните и обслужващите постройки в древна Александрия, каза ръководителят на Сектора за египетски антики Мохамед Абдел Бадие. Екипът е попаднал на сложни водни съоръжения, включително малък басейн, свързан с римската вила, която разполага с цялостна система за управление на водата.

Кръглата сграда на банята в стил „толос" и вилата показват напреднало за времето си градско планиране и обществено благосъстояние.

За изработката на подовете са използвани както техниката опус теселатум (Opus тessellatum), така и опус сектиле (Opus сectile), което отразява разнообразието от художествени школи, представени в Александрия през птолемейския и римския периоди, обясни Бадие.

Изследователите са попаднали на множество предмети, сред които мраморни статуи на божествата Бакхус и Асклепий и обезглавена статуя, за която се смята, че изобразява Минерва. Намерени са и монети, маслени лампи, керамика и фрагменти от щамповани амфори, които свидетелстват за просперираща търговска и културна дейност и широки връзки със Средиземноморието.

Според ръководителя на Централната администрация за антиките на Долен (Северен) Египет Хишам Хюсеин находките запълват археологическа празнина в слабо проучената югоизточна част на древна Александрия. Резултатите допълват историческите карти на града и потвърждават, че районът е останал в рамките на градските стени до византийската епоха, преди значението му да намалее вследствие на промени в градоустройството.

Екипът е започнал първоначална реставрация на артефактите, преди те да бъдат прехвърлени в специализирани лаборатории, обясни ръководителят на мисията Ибрахим Мостафа. В момента властите проучват възможността най-значимите експонати да бъдат изложени в Гръко-римския музей в града, докато разкопките на обекта продължават.

Намиращата се на средиземноморското крайбрежие Александрия е основана от Александър Велики през 331 г. пр. Хр. Тя е столица на Египет по време на птолемейската династия и значим културен и научен център.