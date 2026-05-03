Лилавите медузи се завърнаха в гръцките морета

Увеличено присъствие на лилави медузи (Pelagia noctiluca) се отчита в гръцките морета, но ситуацията не е повод за тревога. Това уверяват учени и местни власти, които определят явлението като естествено и периодично за Егейско и Йонийско море.

Специалистите отбелязват, че популациите на медузите са силно динамични. В зависимост от теченията и метеорологичните условия, концентрацията им може да се променя в рамките на часове, което означава, че даден плаж може да бъде засегнат за кратко и бързо да се освободи от тях.

Местните власти вече предприемат превантивни мерки в засегнатите райони. В Северна Евия е в ход план за поставяне на плаващи защитни бариери на избрани плажове с обща дължина около 10 километра. Очаква се те да ограничат навлизането на медузи в зоните за къпане.

Експертите посочват, че сред основните причини за увеличеното присъствие на медузи е свръхриболовът, който нарушава естествения баланс в морската среда. Допълнителен фактор е и климатичната криза, която влияе върху температурата на водата и морските течения.

Според специалистите явлението е временно и обикновено се проявява циклично в рамките на няколко години. Те призовават гражданите да запазят спокойствие и да следят информацията за състоянието на плажовете, като подчертават, че в повечето случаи рискът за къпещите се остава ограничен.