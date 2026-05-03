Гърция спира трупането на лихва върху лихва с мащабна реформа

Правителството на Кириакос Мицотакис обяви нова институционална рамка за управление на частните дългове, с която на практика се прекратява т.нар. „панотокия", натрупването на лихва върху лихва, довеждаща до рязко увеличаване на задълженията на домакинства и фирми.

Мерките целят да улеснят хиляди кредитополучатели и излязат от дълговата спирала чрез по-добри условия за погасяване и по-голяма защита.

Сред основните промени е разширяването на достъпа до извънсъдебни механизми за уреждане на дългове, както и възможност за разсрочване на задълженията в дългосрочен план за период до 35 години (420 вноски). Предвижда се и частично облекчаване на запори, при условие че длъжниците започнат редовно обслужване на задълженията си.

Експерти посочват, че най-същественият ефект ще бъде ограничаването на неконтролируемото нарастване на дългове, което в миналото често водеше до удвояване на първоначалните суми. Новата рамка дава шанс на длъжниците постепенно да възстановят финансовата си стабилност и достъп до банкови услуги.

За кредитополучатели с дългове до 300 000 евро, финансовите институции са длъжни да приемат автоматично генерирани предложения за преструктуриране, ако длъжникът отговаря на определени критерии за доход и активи. Минималният праг за участие в извънсъдебния механизъм е намален от 10 000 на 5 000 евро, което отваря системата за хиляди малки длъжници и домакинства.

При влизане в процедура и спазване на споразумението, принудителното изпълнение се спира. Предвижда се и механизъм за частично вдигане на запори върху банкови сметки, за да се позволи нормална икономическа активност на длъжника.

Реформата идва на фона на продължаващите усилия на гръцките власти за справяне с натрупания частен дълг след финансовата криза. Очаква се тя да има положителен ефект както за домакинствата, така и за бизнеса, като същевременно подкрепи икономическата активност в страната.

Според анализатори инициативата изпраща ясен сигнал за промяна в подхода към длъжниците, от строги ограничения към по-гъвкави решения, насочени към устойчиво възстановяване.