Гърция обяви строги правила за сезона на пожарите

Министерството на климатичната криза и гражданската защита на Гърция започна сезона за предотвратяване на горски пожари за 2026 година и предупреди хората за четири основни забрани, които имат за цел да намалят пожарите, съобщи БТА, позовавайки се на електронното издание на в. "Катимерини".

Изгарянето на растителни отпадъци и паленето на открит огън са напълно забранени, независимо от нивото на риск. Работата, която създава искри или използва открит пламък, фойерверките и пушеците за пчеларство са забранени, когато индексът на опасност достигне високо, много високо или алармено ниво.

Нарушенията се наказват с административни глоби до 50 000 евро. Според новия Наказателен кодекс, умишленото запалване на пожар се наказва в Гърция със затвор и глоби до 200 000 евро, без възможност за условно или намалено наказание.

„Превенцията е задължение на всички“, заявиха от министерството.