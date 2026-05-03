Кметът на Рамщайн предупреди за "катастрофални последици", ако американските военни си тръгнат

Обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп изтегляне на 5000 души от американския военен контингент в Германия ще има много тежки последици за общините, приемащи базите им, каза пред ДПА кметът на Рамщайн-Мизенбах Ралф Хехлер.

В града в Югозападна Германия се намира военновъздушната база Рамщайн - щабът на американските ВВС в Европа, припомня БТА.

Вашингтон все още не уточнява кои бази ще бъдат засегнати от съкращаването на военното присъствие, но Хехлер обясни, че този ход – до който се стигна след критики към войната в Иран от страна на германския канцлер Фридрих Мерц по-рано тази седмица – ще има "катастрофален" ефект, ако и община Рамщайн-Мизенбах бъде засегната.

Като се прибавят и семействата на военнослужещите, това означава да си тръгнат общо около 12 000 души, обясни той.

Общината поддържа инфраструктура, която да обслужва големия брой американски жители.

"Ако голяма част от тях си тръгнат, това ще ни нанесе болезнен икономически удар", отбеляза Хехлер.

В прилежащата община Рамщайн-Мизенбах, на чиято територия се намира и огромната американска военновъздушна база, живеят около 8000 американци заедно със семействата си.

Икономическият ефект от американското военно присъствие в Рамщайн възлиза на 2 милиарда долара годишно под формата на заплати, наеми и поръчки за местния бизнес.

Други градове в региона, от които военните на САЩ са се изтеглили след края на Студената война, така и не са се възстановили, каза Хехлер.

"Те страдат от последствията от това и до днес. Веднъж загубена, икономическата мощ трудно се връща."