Руски зам.-министър успя да се измъкне от режима на Путин, избяга тайно в САЩ

Това е първият известен пример на служител от толкова висок ранг, който успява да избяга

Руски зам.-министър е избягал тайно в Съединените щати, след като е успял да се измъкне от страховитите служби за сигурност на Владимир Путин – случай, който се смята за първото подобно бягство на високопоставен кремълски служител.

49-годишният Денис Буцаев е напуснал режима, след като е бил освободен от поста си като заместник-министър на природните ресурси, пише The Sun. Според източници той първо е заминал за Минск в Беларус, след това е продължил към Тбилиси в Грузия, а оттам – към САЩ.

Официално Буцаев е бил уволнен на 22 април, като се твърди, че още същия ден е преминал в укриване. Съществуват обаче и данни, че може да е напуснал Русия още на 18 април – преди формалното му освобождаване.

По време на бягството си той вероятно е успял да избегне Федералната служба за сигурност (ФСБ). Смята се, че напускането му е свързано с разширяващо се разследване за корупция на високо ниво, в което са замесени той и други високопоставени фигури от държавната структура „Руски екологичен оператор", която е ръководил до 2025 г.

Не е ясно дали срещу него са били повдигнати официални обвинения. Според наличната информация той не е обект на западни санкции.

Случаят се разглежда като първия известен пример на действащ служител от толкова висок ранг, който бяга от режима на Путин.

Новината идва на фона на твърдения за нарастващо напрежение в Русия, свързано с икономически проблеми и засилена цензура. Масови прекъсвания на интернет предизвикват обществено недоволство, а някои високопоставени фигури започват открито да критикуват управлението.

През март проруски блогър неочаквано се обяви срещу властта, призовавайки за оставката на Путин и дори за изправянето му пред съд като военнопрестъпник. Изказванията му идват на фона на слухове, че президентът избягва публични появи.

Други коментатори също предупреждават за задълбочаващо се недоверие между обществото и властта. Според тях се оформя нарастващо напрежение, което може да доведе до по-сериозни вътрешни сътресения.