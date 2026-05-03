Зеленски пристигна в Ереван за срещата на Европейската политическа общност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Ереван за участие в предстоящата утре в арменската столица 8-а среща на високо равнище на Европейската политическа общност (ЕПС), предаде Укринформ.

Самият Зеленски съобщи това в Телеграм. Ключовите теми на разговорите с партньорите ще включват укрепването на сигурността и координирането на усилията, каза той.

Европейската политическа общност е междуправителствен форум за политически и стратегически дискусии за бъдещето на Европа, създаден през 2022 г. след руското нахлуване в Украйна, припомня БТА.

Тази година 48 държавни и правителствени ръководители са поканени на срещата на върха на ЕПС, която ще се състои под мотото "Изграждане на бъдещето: Единство и стабилност в Европа", отбелязва Укринформ. Сред участниците ще бъдат представители на Европейския съюз, Обединеното кралство, държавите от Западните Балкани и Южен Кавказ. За първи път ще участва страна извън Европа - Канада, която ще бъде представена от премиера Марк Карни.

За сметка на това германският канцлер Фридрих Мерц безпрецедентно ще пропусне срещата.