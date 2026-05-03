Илияна Йотова се срещна в Ереван с арменския си колега Вахагън Хачатурян

Президентът Илияна Йотова, която пристигна днес в Ереван за участие в предстоящата утре в столицата на Армения среща на високо равнище на Европейската политическа общност, се срещна в Ереван с арменския си колега Вахагън Хачатурян, предаде арменската държавна новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Хачатурян благодари на президента Йотова за нейното посещение в Армения и участието ѝ в тази изключително важна среща на върха, се казва в изявление на неговата канцелария, предава БТА. Непрекъснатото развитие на приятелските отношения и тясното сътрудничество с България са от голямо значение за Армения, като се има предвид и подписаната по-рано днес съвместната декларация за стратегическо партньорство, която отразява взаимната готовност за по-нататъшно задълбочаване на многостранното сътрудничество, отбеляза той.

Президентът Йотова му благодари за топлото посрещане и гостоприемството, като подчерта, че между България и Армения съществуват установени традиции на сътрудничество, които допринасят за укрепване и разширяване на многостранното взаимодействие между двете страни.

На срещата бяха обсъдени перспективите за разширяване на икономическото сътрудничество между Армения и България, като страните потвърдиха ангажимента си за развитие на търговско-икономическите връзки. Беше подчертано значението на Арменско-българската търговско-промишлена палата като ефективна платформа за укрепване на бизнес връзките и реализиране на нови инициативи.

Президентите обсъдиха и въпроси, свързани с дневния ред на международното сътрудничество.

Хачатурян подчерта, че Армения през октомври ще бъде домакин на COP17 - 17-ата Конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, която ще бъде предшествана от среща на върха, насрочена на 16 октомври 2026 г. в Ереван. В този контекст президентът Хачатурян изрази надежда, че българската страна ще бъде представена на високо равнище на форума.