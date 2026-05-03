Хърватската полиция е конфискувала 85 кг наркотици в три отделни акции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хърватската полиция е иззела общо 85 килограма наркотици за няколко дни в три отделни акции, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

На граничния контролно-пропускателен пункт "Батровци-Баяково" между Хърватия и Сърбия полицията е открила в кола с британски номера, управлявана от 25-годишен мъж, повече от 13 и половина килограма кокаин и голяма сума пари, предава БТА.

В района на Загреб, в 54-годишен мъж са намерени над 13 килограма различни наркотици – кокаин, амфетамини, МДМА, кетамин и ЛСД, както и уреди за теглене и опаковане на наркотици.

В област Шибеник-Книн, в централната част на хърватското адриатическо крайбрежие, в 26-годишен мъж са намерени 6,5 килограма кокаин, както и оборудване за разпространение. Общо са иззети над 25 килограма кокаин и почти 50 килограма амфетамини.

Всички заподозрени са задържани и с повдигнати обвинения.