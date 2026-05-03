Агенти на Сикрет сървис задържаха мъж на голф игрището на Тръмп във Флорида (Видео)

Мъж беше задържан от агенти на Сикрет сървис на голф игрището на Доналд Тръмп във Флорида – само седмица след като въоръжен нападател се опита да атакува вечерята на кореспондентите в Белия дом.

Видео, разпространено в социалните мрежи в събота, показва как мъжът е арестуван на контролно-пропускателен пункт в Trump National Doral Golf Club в Маями.

Според информация той е бил задържан, след като не се подчинил на разпорежданията на охраната и влязъл във физически сблъсък с агент на Сикрет сървис. По-късно е отведен в арест в Маями и обвинен в нарушаване на обществения ред и съпротива без насилие, пише "Дейли мейл".

По време на инцидента президентът не е бил на място. В същото време голф комплексът е домакин на турнира Cadillac Championship от PGA Tour, в който участват водещи играчи като Скоти Шефлър.

От Сикрет сървис заявиха, че случилото се няма да повлияе на сигурността при бъдещи посещения на Тръмп в комплекса. Наскоро там беше открита и златна статуя на президента.

Инцидентът идва само седмица след сериозен опит за атака по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом във Вашингтон. 31-годишният Коул Томас Алън е обвинен, че се е опитал да нахлуе на събитието, на което присъствали Доналд Тръмп и други високопоставени представители на администрацията.

Според разследването той се е опитал да премине през охраната, въоръжен с пушка, пистолет и ножове. Твърди се, че е открил огън срещу агенти на Сикрет сървис, като един от тях е бил прострелян в гърдите, но е оцелял благодарение на бронежилетка и се е разминал с леки наранявания.

Срещу Алън са повдигнати тежки федерални обвинения, включително опит за убийство на президента, което може да доведе до доживотен затвор. Той е обвинен още в транспортиране на огнестрелно оръжие с цел извършване на престъпление и използване на оръжие при насилствено деяние – обвинения, които също предвиждат сериозни наказания.

Междувременно 4,5-метрова статуя в Trump Doral изобразява Тръмп с вдигнат юмрук – поза, напомняща реакцията му след опита за покушение срещу него през юли 2024 г. в Пенсилвания.