За да спаси лятото, Лондон разреши в един самолет да се събират пътници от няколко полета

Извънредните мерки са заради кризата с керосина, хората няма да получават неустойки

Първите английски туристи кацат у нас тази седмица

Британското правителство обяви извънредно законодателство, за да защити летните почивки на англичаните от задаващ се недостиг на самолетно гориво. На авиокомпаниите се разрешава да събират пътници от различни полети в по-млък брой самолети, без да плащат неустойки и да губят пропуснати слотове за кацане по английските летища.

Великобритания внася около 65% от нужния ѝ керосин, и то основно от Близкия изток. Недостиг в момента няма, но прогнозите са такъв да се появи, ако затварянето на Ормузкия проток продължи.

Международната агенция по енергетика предупреди, че

цяла Европа ще се сблъска с липса на авиационно гориво през юни,

ако не намери алтернативни източници на доставки. Някои компании започнаха превантивно съкращаване на разписанията си, а други настояха за промяна в правилата за неустойки, когато не летят поради липса на керосин.

По принцип трябва да има много основателна причина, за да се отмени вече планиран полет, като европейското и британското законодателство защитават правата на пътниците. Те получават парични обезщетения за забавени пътувания и биват качвани на първия възможен полет. Сега Лондон освобождава авиокомпаниите от някои строги изисквания.

Например те ще могат

да съкратят един или два полета дневно

по маршрут, който е покриван от още няколко самолета, без това да води до загуба на слотове за излитане и кацане по най-натоварените летища. Всеки слот на най-натоварените лондонски летища като “Хийтроу” и “Гетуик” се търгува за десетки милиона паунди между превозвачите. Затова те предпочитат да летят с полупразни самолети до британската столица, но да изпълняват разписанията си, което обаче води и до допълнително изразходване на керосин.

“Знам, че много хора са притеснени от случващото се с горивата и как това ще се отрази на плановете им за лятна почивка. Това не е наша война, но моята работа е да направя всичко възможно, за да се уверя, че британците няма да платят цената. Намесваме се рано, за да се гарантира, че летните ваканции ще се случат”, каза премиерът Киър Стармър пред “Сън”. Правителството му ще се опита да прокара извънредното законодателство в рамките на дни през парламента.

Според новите текстове пътниците ще получават поне 2-седмично предизвестие, че полетът им се променя. Авиокомпаниите лобираха недостигът на гориво да бъде изрично класифициран като извънредно обстоятелство, което ще ги освободи от плащане на обезщетения и задължението да осигурят на клиентите алтернативен билет. Засега такава промяна не е включена.

От тази седмица най-големите английски туроператори започват летните си програми. Те предлагат сериозни намаления от близо 1000 евро за едноседмични пакети. Така

7-дневна олинклузив почивка в Несебър струва 415 евро

с включени полети. Но цената рязко скача около 23 май, когато в Англия учениците са във ваканция и британците вече тръгват на почивка в чужбина.