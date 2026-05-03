Йотова обеща на Армения помощ за ЕС, очаква засилени контакти в енергетиката, икономиката, сигурността (Обзор)

Европейската политическа общност среща в Ереван лидери от 50 държави

Декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения подписаха в столицата Ереван президентът Илияна Йотова и премиерът на страната домакин Никол Пашинян.

Българският държавен глава пристигна в неделя на двудневно посещение. В понеделник тя ще вземе участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО).

“Уважаеми г-н министър-председател, благодаря Ви за гостоприемството, за това, че организирате такъв форум на ЕПО. Това е един формат, който аз лично изключително много одобрявам, защото той вече дава много резултати, а пък не е минало много време от неговото начало”, каза Йотова.

Тя поздрави Пашинян, че страната му ще проведе и среща на високо равнище с ЕС. “Аз и колегите в моята делегация сме убедени, че това е вашият път”, категорична бе Йотова. Президентът заяви готовността на България като член на съюза вече 19 години да помага със своя опит на Армения по пътя на по-тясна интеграция.

Йотова и Пашинян изтъкнаха високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата бяха категорични, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области, като поставиха акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Лидерите изразиха надежда новото правителство в България да развие по-активно двустранното сътрудничество. Пашинян поздрави Йотова за нейното встъпване в длъжност като президент и ѝ пожела успех.

“Отношенията между двете страни са на високо ниво на политически диалог”, отбеляза арменският премиер.

Осмата среща на върха на Европейската политическа общност събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни.

