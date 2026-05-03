Републиканци зоват Тръмп да пренасочи 5000 US войници от Германия към Източна Европа

“Изтеглянето на войски от Европа ще даде погрешен сигнал на Владимир Путин”, предупредиха двама висши републиканци от Конгреса на САЩ.

Сенаторът Роджър Уикър и конгресменът Майк Роджърс, които председателстват комисиите за въоръжените сили в Сената и Камарата на представителите, изразиха особената си загриженост относно намеренията на президента да намали военното присъствие на Щатите в Германия.

“Германия откликна на призива ни за по-голямо споделяне на отговорността за защита на Европа, като значително увеличи разходите за отбрана. Също така осигури безпрепятствен достъп, бази и право на прелитане за американските сили в подкрепа на операция “Епична ярост”, заявиха те в съвместно изявление.

Двамата висши републиканци призоваха президента да преразгледа решението си за изтегляне на войските, тъй като е в интерес на САЩ да поддържа позицията си на силен възпиращ фактор в Европа. Те застанаха зад идеята за прехвърлянето на тези 5000 американски войници от Германия в източните части на Стария континент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да намали много повече броя на американските войници, разположени в Германия, след като в петък Пентагонът разпореди изтеглянето на около 5000 американски военнослужещи от страната.

“Ще намалим значително броя им с много повече от 5000 души”, каза Тръмп пред репортери във Флорида през уикенда.

Говорител на Министерството на отбраната на САЩ обясни, че изтеглянето ще приключи в рамките на следващите шест до 12 месеца. Освен това стана ясно, че като част от това решение е отменен и планът от мандата на Джо Байдън за разполагане в Германия на американски батальон, въоръжен с ракети “Томахоук” с голям обсег.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че решението на САЩ да изтегли части от войските си е било предвидимо.

“Присъствието на американски войници в Европа, и по-специално в Германия, е в наш интерес и в интерес на САЩ”, подчерта той, но добави, че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за своята сигурност. Освен това изтъкна, че Берлин ще работи вече в по-тясно сътрудничество със съюзниците си на континента.