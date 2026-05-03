Шведската брегова охрана задържа в Балтийско море танкер, предполагаемо плаващ под фалшив флаг

Шведската брегова охрана съобщи днес, че е задържала в Балтийско море танкер, за който се смята, че е част от „сенчестия флот“ на Русия, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е поредното подобно действие, извършено през последните месеци от властите на кралството, съобщава БТА.

Шведската брегова охрана заяви, че тя и полицията са се качили на борда на кораба „Джин Хуей“ под сирийски флаг в шведски териториални води южно от Трелеборг и са започнали предварително разследване.

„Бреговата охрана подозира, че корабът плава под фалшив флаг, предвид редица нередности относно статута му и следователно не отговаря на изискванията за плаване, както е посочено в международните разпоредби и споразумения“, се казва в съобщението.

Бреговата охрана заяви, че корабът, чиято дестинация е неясна и се смята, че не превозва товар, фигурира в няколко санкционни списъка, включително на Европейския съюз и Великобритания.

Шведският министър за гражданската защита Карл-Оскар Болин заяви в социалната мрежа „Екс“, че се подозира, че съдът е част от руския „сенчест флот“.

Европейските държави засилиха мерките за разбиване на флота танкери, използвани от Москва за финансиране на четиригодишната ѝ война срещу Украйна. Русия осъжда подобни действия като враждебни.

От началото на годината Швеция е спряла пет кораба по подозрение за различни престъпления, включително разливи на нефт и плаване под фалшив флаг, като е започнала наказателни производства срещу някои членове на екипажа.